まわりの友だちが結婚していくなか、自分には恋人すらいない…そんな不安や焦りを感じていませんか？「〇歳までに結婚したい！」と思っていたのに、その歳を過ぎてもまだ独身…こんな予定ではなかったという人も少なくないでしょう。しかし、無意識のうちに自ら結婚を遠ざけているかもしれません。そこで今回は、結婚できない女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。第3位：恋愛において受け身恋愛に対し、「自分