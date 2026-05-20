【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の杉浦太陽が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを披露した。【写真】辻ちゃん夫「パパに甘えてて可愛い」三男との寝る前2ショット◆杉浦太陽、寝る前の三男・幸空くん杉浦は「寝る前のコアとの時間」とつづり、幸空くんとの2ショットを公開。幸空くんの目元に「こあ」と可愛いスタンプが押され、口を少しすぼめた杉浦との微笑ましい親子ショット