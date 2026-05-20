【モデルプレス＝2026/05/20】女優の加藤夏希が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気ゲームのキャラクターを再現した遠足弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳女優「完成度が高すぎる」遠足用の“マリオキャラ弁”◆加藤夏希、「マリオ」の遠足弁当披露加藤は「遠足いってらっしゃーい」とつづり、任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターやアイテムを再現した弁当を公開。おに