加藤夏希、遠足用の“マリオキャラ弁”披露「キャラのチョイスが独特」「完成度が高すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の加藤夏希が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気ゲームのキャラクターを再現した遠足弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳女優「完成度が高すぎる」遠足用の“マリオキャラ弁”
加藤は「遠足いってらっしゃーい」とつづり、任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターやアイテムを再現した弁当を公開。おにぎりと海苔、チーズで作られたボムへいや、テレサ、クリボーといった人気キャラクターをはじめ、卵焼きで作ったハテナブロックやスター、枝豆を使ったファイアフラワーなど、細部まで丁寧に作り込まれたアイテムが並び、まるでゲームのワンステージを切り取ったかのようなハイクオリティな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「完成度が高すぎる」「食べるのがもったいない」「キャラのチョイスが独特」「驚きのクオリティ」「友だちの間でも話題になると思う」「手間と愛情がたっぷり」といった声が上がっている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳女優「完成度が高すぎる」遠足用の“マリオキャラ弁”
◆加藤夏希、「マリオ」の遠足弁当披露
加藤は「遠足いってらっしゃーい」とつづり、任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターやアイテムを再現した弁当を公開。おにぎりと海苔、チーズで作られたボムへいや、テレサ、クリボーといった人気キャラクターをはじめ、卵焼きで作ったハテナブロックやスター、枝豆を使ったファイアフラワーなど、細部まで丁寧に作り込まれたアイテムが並び、まるでゲームのワンステージを切り取ったかのようなハイクオリティな仕上がりとなっている。
◆加藤夏希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完成度が高すぎる」「食べるのがもったいない」「キャラのチョイスが独特」「驚きのクオリティ」「友だちの間でも話題になると思う」「手間と愛情がたっぷり」といった声が上がっている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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