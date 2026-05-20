hitomiがニューシングル「Tokey-Dokey」をデジタル配信リリースした。本楽曲は、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットドラマ『鬼女の棲む家』（毎週水曜24時24分〜）の主題歌となっており、hitomiのレーベルメイトのNikoんが楽曲提供を手掛けた作品。ジャケットのアートディレクションは、hitomi作品を数多く手掛けてきたTHROUGH.designの平野文子が担当。イラストは、ホラー映画から着想を得た独自の世界観で注目を集める我喜屋位