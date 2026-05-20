【ワシントン＝栗山紘尚、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１９日、イランへの再攻撃を延期する期間について「（今後）２、３日か、来週の早い時期までの限られた期間だ」と警告した。戦闘終結に向けた交渉でイランから譲歩を引き出すため、改めて軍事的圧力をかけたものとみられる。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は「必要ないことを願っているが、大きな打撃を加えなければならないかもしれない」