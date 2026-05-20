【ワシントン＝栗山紘尚、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１９日、イランへの再攻撃を延期する期間について「（今後）２、３日か、来週の早い時期までの限られた期間だ」と警告した。

戦闘終結に向けた交渉でイランから譲歩を引き出すため、改めて軍事的圧力をかけたものとみられる。

ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は「必要ないことを願っているが、大きな打撃を加えなければならないかもしれない」と述べた。「イランは取引を懇願している」とも主張した。

１９日に予定していたと主張する攻撃については「決断まで１時間に迫っていた。準備万全だった」と強調した。ただ、米主要ニュースサイト・アクシオスは１９日、米当局者の話として、トランプ氏が１８日に攻撃延期を指示した時点で、攻撃自体が決まっていなかったと報じた。トランプ氏は１８日夜に、安全保障担当の高官から対イラン攻撃の選択肢について説明を受けたという。

一方で、イランの主要通信社タスニム通信によると、イラン軍の報道官は１９日、攻撃を受けた場合には「これまでにない装備と手段で新たな戦線を開く」と反撃の用意があることを強調した。イラン国会のエブラヒム・アジジ外交政策・国家安全保障委員会委員長は１９日、トランプ氏の攻撃延期について「イランの断固たる軍事的な対応に直面すると知っているからだ」と主張した。