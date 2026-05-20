開催：2026.5.20 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 1 - 4 [レッズ] MLBの試合が20日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレッズが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 3回裏、1番 トレー・ターナー 2球目を打ってレフトスタンドへのホー