NTTなどの通信会社4社と、アンカー・ジャパンをはじめとするモバイルバッテリーメーカー7社の計11社が18日、大規模災害発生時の被災地への電源確保に関する連携協定を締結した。連携に基づく取り組みは6月1日からスタートだ。 災害発生時に、メーカー各社がモバイルバッテリーや充電ケーブルを調達。通信会社事業者が被災地の要望や状況に応じて避難所へ配送する。モバイ