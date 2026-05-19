巨人の平山功太内野手がプロ初の初回先頭打者弾を放った。０―０の初回先頭の第１打席。ヤクルト先発高橋の２球目１５０キロ直球を左翼席へ運んだ。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が「フルスイング」で分析した。＊＊＊＊＊＊初球から気持ちのいいスイングだった。空振りとはいえ、平山がベンチに「さあ、今日も行くぞ」と勢いを作ったと思う。私も昔、１番を任された時はそんなことも考えつつ、相手の直球に押し負