今季9試合に先発も3勝4敗、山本の“課題”とは…【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）初回に浴びた先制弾に足をすくわれる形となった。ドジャースの山本由伸が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。今季最多の107球を投げて7回1失点の好投も4敗目を喫した。これまで先発した9試合を振り返ると、思わぬ“課題”が明らかになった。今季4度目の“初回失点”となった。初回1死で迎えた