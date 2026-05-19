19日午後4時に届いた朗報にファン興奮待望の報せに虎党が熱狂した。19日、阪神は立石正広内野手を出場選手登録。昨年のドラフトで3球団競合の末に入団した逸材22歳の“初昇格”に「キターーーーー!!」「めっちゃ楽しみ」とファンが歓喜している。開幕から41試合を戦い、リーグ1位の161得点を記録する阪神打線に、頼もしい“新戦力”が加わった。ドラフト1位の立石がプロ初の昇格。開幕メンバーは逃したが、2軍で打率.286（28打