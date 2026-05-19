19日午後4時に届いた朗報にファン興奮

待望の報せに虎党が熱狂した。19日、阪神は立石正広内野手を出場選手登録。昨年のドラフトで3球団競合の末に入団した逸材22歳の“初昇格”に「キターーーーー!!」「めっちゃ楽しみ」とファンが歓喜している。

開幕から41試合を戦い、リーグ1位の161得点を記録する阪神打線に、頼もしい“新戦力”が加わった。ドラフト1位の立石がプロ初の昇格。開幕メンバーは逃したが、2軍で打率.286（28打数8安打）、2本塁打、8打点の成績を残し1軍切符を掴んだ。

平日16時に届いた朗報にファンは興奮。SNS上には「きたね阪神」「昇格やん!! アツっ!!」「立石きゅんきたぁ」「今から楽しみでソワソワ」「超ミラクルで1番起用の可能性ある？」など、立石の活躍を願う声が飛び交っていた。

立石は創価大2年春に打率.500、5本塁打、14打点で3冠王に輝き、一躍脚光を浴びた。4年春のリーグ戦でも本塁打と打点の2冠に獲得。昨年のドラフト会議で3球団競合の末に阪神に入団した。チームは首位ヤクルトに2ゲーム差の2位。立石は打線の“カンフル剤”となることができるだろうか。（Full-Count編集部）