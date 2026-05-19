三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）と富士通、ソフトバンクの３社は１９日、健康・医療分野で業務提携することに基本合意したと発表した。医療機関が保有する多様な医療データを集約するプラットフォームを整備した上で、人工知能（ＡＩ）が個人に具体的な健康管理を助言できるアプリを共同開発することが目標だ。診療や処方の情報など各医療機関が管理するデータを集め、個人や官民が効率的に活用できる「国産ヘルスケア