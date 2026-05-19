タティスJr.が6回に守備でスーパーカバー【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場した。1点を追う6回に捕手前への内野安打を放ち、守備陣の乱れも誘ったが、相手二塁のフェルナンド・タティスJr.外野手が超人的な動きを披露して、同点とされるのを防いだ。タティスJr.の身体能力がチームを救った。パドレス