首位攻防パドレス戦【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に先発。7回3安打8奪三振1失点の快投を披露したが、4勝目はお預けとなった。今季最多となる107球を投げたものの、打線の援護に恵まれなかった。負ければ2位転落となる同地区ライバル対決。初回、1死からアンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へのソロとされた。その後は2