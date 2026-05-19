パドレス戦での第2打席で出塁も【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。4回の第2打席で四球で出塁するも、今季初の盗塁失敗を喫した。0-1で1点を追う4回、先頭の大谷は四球で出塁した。続くベッツは凡退で1死となり、フリーマンの打席での2球目に二盗を試みた。相手捕手からの送球はやや右側にそれたも