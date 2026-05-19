元中日エース・吉見一起氏が伝授…制球と球質を向上させる握り方＆力感投手なら誰もが目指す制球力と球質の向上――。どうすれば狙ったところに強いボールを投げられるのか。元中日エースで、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、ボールの握り方とリリースの力感にフォーカスし、コントロールを向上させるポイントを紹介している。ボールを握る際、人差し指と中指の幅は球質に大きく影響する。指の間を狭