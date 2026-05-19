元中日エース・吉見一起氏が伝授…制球と球質を向上させる握り方＆力感

投手なら誰もが目指す制球力と球質の向上――。どうすれば狙ったところに強いボールを投げられるのか。元中日エースで、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、ボールの握り方とリリースの力感にフォーカスし、コントロールを向上させるポイントを紹介している。

ボールを握る際、人差し指と中指の幅は球質に大きく影響する。指の間を狭くするとスピン量は上がるが、コントロールが難しくなり、逆に広くすると、コントロールは安定するもののスピン量は減る。バランスを取るには、指1本分もしくは1センチほど間隔を空けるのが理想的だという。

右投げの場合は、ボールの縫い目を「C」の字の逆にして握る形を基本とする。吉見氏は、縫い目に対して平仮名の「く」の逆で握るイメージを持っていた。指への掛かり方が大きく変わってくるという。また、指の腹ではなく第一関節を縫い目にかけることを推奨する。

吉見氏はリリースの際に「弾く」「切る」といった感覚を持たなかった。また、一般的に言われるような脱力した状態からのリリースではなく、「0から100ではなく、40〜50から100ぐらいの感覚」だと説明する。完全に脱力してリリースで100の力を出そうとするとフォームのバランスが崩れるため、あらかじめ適度に力を入れていたそうだ。

キャッチボールの段階から、なるべく体の前でリリースする意識を持つことが大切とも解説。実際のリリースポイントは体より後方になるが、「見えるところで放してあげよう」と意識付けする。適切な握り方やリリースの感覚を習得し、安定したコントロールを身につけたい。（First-Pitch編集部）