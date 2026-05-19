投手で国体優勝…ラウンダース・日原宏幸監督は投げ方指導を重視目の前の勝利を目指す。だが、それ以上に長く野球を続けてほしい。だからこそ、怪我をしにくい投げ方の指導を大切にしている。創設15年目で全国大会に2度出場している山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」を指揮する日原宏幸監督は、投げ方のポイントに「ピースサイン」を挙げる。ラウンダースを立ち上げた日原監督は現役時代、社会人軟式チーム・NEC山梨の投