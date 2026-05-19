ジャイアンツ地元紙の記者が展開した大谷翔平とウィリー・メイズの比較ドジャース・大谷翔平投手は、メジャーの舞台で投打に歴史的な活躍を続けている。その圧倒的なパフォーマンスを受け、米国では球史に残るレジェンドであるウィリー・メイズ氏との比較論争が勃発した。米記者は5ツール比較では「誰もメイズには及ばない」とメイズを押しながらも、最終的には「どちらかを選ぶ必要はなく」と両者の違いを認め合い、比較を超え