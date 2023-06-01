20日の中日戦（甲子園）に先発予定の阪神・茨木が、プロ2勝目を目指す。この日は甲子園で投手指名練習に参加し、「いつも通りやるだけかなと思います。自分のピッチングができるように」と平常心を貫いた。20日は雨予報だが、高卒4年目右腕にとっては“吉兆”と言えなくもない。プロ初先発だった4月9日ヤクルト戦（甲子園）は、降りしきる雨の中で力投。6回を被安打5の5奪三振、無失点にまとめた。7回裏に降雨コールドゲームが