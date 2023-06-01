5月19日（火）深夜 2:35〜3:05 放送何も決めずに 再び岡山県の旅▼ケムリの希望で国産ジーンズの聖地・児島へ▼ブランドジーンズショップでデニムスーツをオーダーメイド▼ケムリの採寸に時間がかかり…先輩は喫茶店でヒマつぶし▼待たせすぎたケムリに、岡村が苦言連発も…貫くマイペース▼ケムリがお店と宿の許可取りに挑戦も…大苦戦