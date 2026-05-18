5月17日放送の『サンデーモーニング』（TBS系）で、MCのフリーアナウンサー・膳場貴子が米中首脳会談についてコメント。Xではその内容が物議を醸している。「膳場さんはアメリカのトランプ大統領と、中国の習近平国家主席の会談を取り上げた際、台湾問題をめぐって日本も中国と緊張状態にあることから、『トランプ氏にはしごを外されなければいい』と発言しました。米中の関係性が改善することで、日中対立がより鮮明になるので