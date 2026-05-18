5打数3安打2打点で打率.258【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマークした。5打数3安打2打点で打率.258。チームの5連勝に貢献した。デーブ・ロバーツ監督は「またフレッシュな状態に戻ったように見える。スイングも心地良く振れている。このシリーズは非常に良かった