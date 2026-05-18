吉本新喜劇の女優・山田花子(51)が11日付けで更新したブログで、次男の言葉に「さみしい」と心境をつづった。 【写真】成長していく息子の背中に「さみしい」 花子はブログのタイトルを「さみしい一言」とし、「月曜日元気に２人で登校お兄ちゃん、買ったスニーカーやっと履いてくれた」と長男のために買った新品のスニーカーをようやく履いてくれたことを記した。 次男のことを「ロナウドちゃ