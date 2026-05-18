吉本新喜劇の女優・山田花子(51)が11日付けで更新したブログで、次男の言葉に「さみしい」と心境をつづった。



【写真】成長していく息子の背中に「さみしい」

花子はブログのタイトルを「さみしい一言」とし、「月曜日元気に２人で登校 お兄ちゃん、買ったスニーカーやっと履いてくれた」と長男のために買った新品のスニーカーをようやく履いてくれたことを記した。



次男のことを「ロナウドちゃん」と呼ぶ花子は次男について、「昨日、ロナウドちゃんが『今日からお風呂１人で入る』って突然言ってきたよ 今まではパパたまにママと入ってたのに…１人で入リたくなった理由は ないって 母はさみしい」と次男の成長に母としての一抹の寂しさを感じると投稿。花子は「お風呂に入りながらロナウドちゃんが出すクイズに答えるのが楽しかったのに…大人の階段登ったロナウドちゃんでした!!」と記した。



花子は2010年5月にトランペット講師と結婚。12年6月に第1子長男を、16年5月に第2子となる次男を出産した。第2子を妊娠しているときは、妊娠糖尿病と妊娠高血圧症候群を患いながらの“壮絶出産”だったことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）