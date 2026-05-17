[5.17 プレミアリーグ第37節](Elland Road)※23:00開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 26 カール・ダーロウDF 6 ジョー・ロドンDF 15 ジャカ・ビヨルDF 23 セバスティアン・ボルナウMF 4 イーサン・アンパドゥMF 7 ダニエル・ジェームズMF 18 アントン・シュタハMF 22 田中碧MF 24 ジェームズ・ジャスティンFW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 11 ブレンデン・アーロンソン控えGK 1 ルーカス・ペリDF 25 サム・バイラム