リーズvsブライトン スタメン発表
[5.17 プレミアリーグ第37節](Elland Road)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 25 サム・バイラム
DF 47 R. Chadwick
DF 51 A. Cresswell
DF 65 J. Lienou
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 25 サム・バイラム
DF 47 R. Chadwick
DF 51 A. Cresswell
DF 65 J. Lienou
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
MF 7 ソリー・マーチ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります