ClariSが5月16日(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND＞に初登場した。◆ClariS 写真メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で今回は初の北海道でのライブ出演。当日はファーストピッチ、イニング間ダンス（きつねダンス）、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。ファーストピッチでは北海道日