■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）女子3000mに田中希実（26、豊田自動織機）が出場、8分55秒95で5位。日本選手トップは矢田みくに（26、エディオン）が8分54秒56で4位となった。優勝はニトリ所属のJ.ジャネット（ケニア）が8分39秒24をマークした。女子1500m決勝から約2時間、2種目目の女子3000m決勝に出場した田中、東京世界陸上女子10000m6位入賞の廣中璃梨佳（25、ユニクロ）、9月の