15日の楽天戦で3回4失点の上沢も登録抹消ソフトバンクは17日の公示で近藤健介外野手を出場選手登録から抹消した。今季は39試合に出場して打率.274、9本塁打、25打点をマークしていた。近藤は山川と並ぶチーム2位の9本塁打、同2位の25打点をマーク。中心選手としてプレーしていた。前日16日の楽天戦は5打数無安打、2三振だった。慶弔休暇特例の対象選手で、高橋隆慶内野手が代替選手として1軍に昇格した。近藤は8日のロッテ戦