元中日・豊田氏、プロ4年目に西武との日本シリーズに出場成績がさらにダウンした。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、プロ5年目の1983年、1軍でわずか1安打に終わった。「気持ちが乗っていなかった」。前年はオープン戦での怪我もあって中堅レギュラーのチャンスを逃したものの、リーグ優勝を味わい、西武との日本シリーズでも適時打を放った。だが、そこからエンジンがかからなかっ