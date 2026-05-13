「ユニクロ（UNIQLO）」が、「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」とのコラボコレクション「ユニクロ アンド セシリー バンセン（UNIQLO and Cecilie Bahnsen）」を5月22日に発売する。販売開始に先駆けて、5月13日にメディア向けに発表会を開催。デザイナーのセシリー・バンセン（Cecilie Bahnsen）が来日し、ユニクロのR&D統括責任者を務めるファーストリテイリング グループ勝田幸宏上席執行役員とイベントに登壇した