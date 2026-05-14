日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「痩身」はなんて読む？「痩身」という漢字を見たことはありますか？漢字の通り、痩せたからだを表します。いったい「痩身」はなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「そうしん」でし