東京市場が6万円の大台を超えてるなかで株式投資熱は冷めない。とくに2024年のNISA制度改正以降、証券口座の開設数が急増。そんな新規口座の多くが選んでいるのは、オール・カントリー（オルカン）かS&P500に連動するインデックスファンドだ。この2つは「長期・積立・分散」という原則に忠実で、コストも低い。資産形成の入り口としてよい選択といえるだろう。イラン攻撃に端を発した中東情勢の先行きが不透明な中