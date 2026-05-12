そらるとまふまふによるユニット・After the Rainが、結成10周年を記念したアリーナツアー＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜 春夏秋冬 〜＞を、5月5日・6日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催した。このツアーは、「アニバーサリーイヤーとなる1年間を、季節の移ろいに添いながら、リスナーとともに過ごしたい」という思いが込められており、今回の神奈川公演は春、8月29日と30日の神戸ワールド記念ホールは夏、10月17日と