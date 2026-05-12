2025年11月より、Mio(Vo)とGINAG)のユニットスタイルで活動をしているMellows。彼女たちが、2年ぶりとなる2ndアルバム『FRAGMENT』を、6月10日に発売する。ここにはSEを含む5曲の新作と、1stアルバム『alloy』のリリースから2年間の歩みの中で生み出され、ライブで育て続けてきた6曲を合わせた計11曲が収録される。先駆けて、6月6日には横浜ReNYβで、Mellowsの結成3周年を祝うワンマン公演＜Mellows 3rd Oneman Live「Cute Metal