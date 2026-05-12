やる気満々で入社した彼氏が、５月にはすっかり意気消沈…。「たったひと月で!?」と呆れてしまいそうですが、放っておくわけにもいかないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に「『俺、五月病かも』と働く意欲を失っている彼氏を励ますセリフ」をご紹介します。【１】「どんな決断でも、あなたを応援してるよ！」と全幅の信頼を寄せる「期待を裏切らないようにしっかりしよう！と気合