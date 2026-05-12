100円寿司チェーン店「はま寿司」は、2026年5月12日から全国の店舗で「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催しています。寿司はもちろんサイドメニューも充実日本各地の美味しい食材を使った寿司やデザートが一度に味わえるフェアが開催中です。本フェアの目玉は、北海道の根室で水揚げされた、脂がたっぷりのったニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」とタマネギなどの国産野菜と富山県産の白エビをかき揚げにした