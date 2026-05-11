ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月11日（月）〜4月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■獅子座（しし座）カード：ペンタクルの4（正位置）守りを固めて得をする週。お金も時間も安売りする