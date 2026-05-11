スペイン発祥のキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、2026年5月8日から「ちいかわ」たちをモチーフにした初コラボレーションキャンディを、全国の店舗と公式サイトで販売しています。ちいかわたちを職人技で表現職人たちが手作りする、金太郎飴のようなキャンディが人気のパパブブレが、SNSやアニメで人気の「ちいかわ」と初コラボレーション。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの仲良しトリオに、くりまんじゅうとオデが、