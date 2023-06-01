[5.10 ラ・リーガ第35節](カンプ・ノウ)※28:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 24 エリック・ガルシアMF 6 ガビMF 8 ペドリMF 14 マーカス・ラッシュフォードMF 16 フェルミン・ロペスMF 20 ダニ・オルモFW 7 フェラン・トーレス控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 33 Eder AllerDF 3 アレックス・バルデDF 4