エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦で、モンド麻雀プロリーグの三大タイトル戦の1つ「モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯」を2026年5月19日(火)23:00より放送開始する。また、5月12日(火)21:30からは「第23回女流モンド杯」への2枠の出場権を賭け、「第22回女流モンド杯」で敗退した女流雀士と成長著しい