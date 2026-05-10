もうすぐ「母の日」がやってきます。ところで……あなたにとって「お母さん」ってどんな存在でしょうか。ある調査によると、Z世代の約3人に1人が「（自分を）支えてくれる存在」と回答していました。しかもね、子どもの頃よりも別々に住むようになってからのほうが仲良くなった、という声が多かったみたいなの。私は40代でZ世代ではないけれど、どちらの意見もめちゃくちゃ「わかる」!!【Z世代にとって母親とはどんな存在なのか】