現地時間５月９日に開催されたラ・リーガの第35節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがベティスとホームで対戦した。久保が２試合ぶりに先発に復帰したソシエダは３分、６分と立て続けにピンチを招くも、GKレミロのセーブとシュートミスで難を逃れる。８分には、右サイドに入った久保のスルーパスからビッグチャンスが到来。しかし、オスカールソンのパスがバレネチェアに合わず、シュートまで持ち込めない。36分にも