上品なレザーのバッグにも、カジュアルなトートバッグにも、自分の個性を表現するアイテムとして付けている人も多いはず。キャラ物にとどまらず、自分らしい個性的なモチーフでデコるのが今の気分。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、ユニークで可愛いキーホルダーをご紹介します。思わず全買いしたくなるかも！ 野菜 × クマのユニークな組み合わせ 【3COINS】