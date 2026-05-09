TOHOシネマズは、毎月9日にポップコーンとドリンクがセットになった「ポップコーンセット」を500円で販売しています。映画のお供がお得に ポップコーンセットは、好きなソフトドリンクMサイズとポップコーンMサイズのセットです。ポップコーンMサイズは、塩味・キャラメル味・シネマイクから選べます。ドリンクバー導入劇場はドリンクバーが対象です。COSTA COFFEE各種・Cokemix各種・タピオカ・ICEE・アルコール各種・Lサイズア