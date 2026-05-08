マクドナルドは、「サムライマック」がレギュラー化5周年を迎えたことを記念し、2026年5月7日から5月19日までの期間、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を17時からの夜マック限定で販売しています。夜にぴったりな"がっつりバーガー" 「サムライマック」は、"大人が満足する"バーガーを目指して開発され、21年4月から肉厚ビーフの新レギュラーメニューの仲間入りをしています。100%ビーフを2枚重ね、コクのある