【マック】サムライマックに今だけの″限定バーガー″登場。肉厚ビーフ2枚＆たまご・ベーコンで食べ応え抜群！

マクドナルドは、「サムライマック」がレギュラー化5周年を迎えたことを記念し、2026年5月7日から5月19日までの期間、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を17時からの夜マック限定で販売しています。

夜にぴったりな"がっつりバーガー"

「サムライマック」は、"大人が満足する"バーガーを目指して開発され、21年4月から肉厚ビーフの新レギュラーメニューの仲間入りをしています。

100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えたボリューム感が定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、25年3月から登場した、具材の満足感がたっぷりの「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品のラインアップ。

今回新たに登場した「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に"いいとこ取り"した、夜の食事として満足できる商品です。

厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品。

にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいです。

価格は単品が840円〜、バリューセットが1140円。

また、発売に合わせて公開された新TVCMでは、販売当初からサムライマックのアンバサダーを務める堺雅人さんと、マクドナルドCM初出演となる＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香さんが初共演しました。

"今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ。"というメッセージのもと、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリー。堺さん、佐々木さんの"やりきった"真剣な表情と、「サムライマック」に食らいつく表情のギャップも見どころです。

期間限定の販売なので、気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部